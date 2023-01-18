سعودي يرسم لوحة لولي العهد بـ20 ألف بصمة يد

خلال 10 ساعات متواصلة، رسم الفنان التشكيلي السعودي محمد باجبير، لوحة فنية جمعت بين صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكلمات الأغنية الوطنية "عاشقينك" للفنان راشد الماجد، و20 ألف بصمة لزوار معرض إكسبو الحج.

وأوضح باجبير لـ"العربية.نت" أنه تمكن من رسم اللوحة في 10 ساعات، مؤكداً أنها كانت تهدف لجمع بصمة 20 ألف زائر، لتكون نموذجاً مبسطاً وشاهداً على محبة السعوديين لولي العهد. وأكد أن فكرة اللوحة نمت في ذهنه منذ أكثر من عامين، غير أنه حرص على عرضها في معرض "إكسبو الحج"، كي يتم إهداؤها إلى وزارة الحج والعمرة.

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ولفت باجبير إلى حرصه على الربط بين الرسم والخط العربي بفكرة فنية جديدة تحمل رسالة عميقة.

وشارك نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط في لوحة ولي العهد ببصمة الإصبع، وذلك في ختام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023".

وعبّر عدد كبير من زوار المعرض عن الحب والولاء والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر بصماتهم على اللوحة.