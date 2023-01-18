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مشاركة الزوار بوضع البصمة
اللوحة التي نفذها الفنان التشكيلي السعودي محمد باجبير

سعودي يرسم لوحة لولي العهد بـ20 ألف بصمة يد

الفنان التشكيلي محمد باجبير أنجز اللوحة في معرض إكسبو الحج في غضون 10 ساعات

العربية.نت - مريم الجابر
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خلال 10 ساعات متواصلة، رسم الفنان التشكيلي السعودي محمد باجبير، لوحة فنية جمعت بين صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكلمات الأغنية الوطنية "عاشقينك" للفنان راشد الماجد، و20 ألف بصمة لزوار معرض إكسبو الحج.

وأوضح باجبير لـ"العربية.نت" أنه تمكن من رسم اللوحة في 10 ساعات، مؤكداً أنها كانت تهدف لجمع بصمة 20 ألف زائر، لتكون نموذجاً مبسطاً وشاهداً على محبة السعوديين لولي العهد. وأكد أن فكرة اللوحة نمت في ذهنه منذ أكثر من عامين، غير أنه حرص على عرضها في معرض "إكسبو الحج"، كي يتم إهداؤها إلى وزارة الحج والعمرة.

مشاركة الزوار بوضع البصمة
مشاركة الزوار بوضع البصمة
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ولفت باجبير إلى حرصه على الربط بين الرسم والخط العربي بفكرة فنية جديدة تحمل رسالة عميقة.

وشارك نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط في لوحة ولي العهد ببصمة الإصبع، وذلك في ختام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023".

وعبّر عدد كبير من زوار المعرض عن الحب والولاء والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر بصماتهم على اللوحة.

البصمة تزين لوحة ولي العهد
البصمة تزين لوحة ولي العهد
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