صحراء تتحول إلى أنهار في "سبخة مليح" وسط السعودية

رسمت الطبيعة مناظرها الخلابة في مشاهد تخطف الأنظار في "سبخة مليح" الواقعة غرب القصيم وسط السعودية، بعد أن تخللت المياه بين كثبان الرمال، وحلت الصحراء القاحلة إلى بحيرات مائية خلابة، ومنتزه طبيعي جاذب، وذلك عقب موجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

المصور "سليمان القبلان" والذي وثق الموقع في مشاهد جمالية جسدت الابداع الرباني، قال لـ"العربية.نت": لم يستهوني تصوير الموقع، ووجدت مايستحق التجربة بعد طول انتظار امتد لاربع سنوات، لتعود كما شاهدتها سابقًا (سبخة مليح) الفاتنه بتشكيلات البحيرات ولونها الساحر بعد أمطار الخير التي عمت منطقة القصيم".

مادة اعلانية

وأضاف: أحببت أن أخرج لكم هذا المكان بطريقتي الخاصة،كانت جميلة بمشاهدتي لها بالعين الطبيعية بمنظورها المعتاد، لكن أبهرتني من الأعلى بعدما تعمقت في تفاصيلها الفاتنة، فسبخة مليح أو قاع الركنة، تقع بالقرب من نفود العريق و مركز المشاش والركنة، جنوب غربي محافظة الرس، ويتميز المكان بوجود تضاريس قريبه منه الجبل والنفوذ".

وتابع القبلان حديثه: "إن آخر مره سقطت المياه هذا الموقع قبل 4 سنوات، ولم يسبق لأحد تصويره بشكل يبرز تفاصيله وجماله، فالجميع يصوره توثيقي أو تقليدي، ولذلك أخذتُ على عاتقي إبراز جماليات المكان الذي تأثر كثيراً بموجب الأمطار التي هطلت على المملكة، والتي قلبت الموازين لصالح الطبيعة الخضراء والمياه المتدفقه والشلالات التي تدفقت بسبب كميات الأمطار الغزيرة، والتي حولت العديد من المواقع في السعودية إلى جنة خضراء" ..