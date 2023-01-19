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الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

فيصل بن فرحان: نرى إمكانية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بالمفاوضات

وزير الخارجية السعودي لـ "بلومبيرغ": نعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبياً

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، "نرى إمكانية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بالمفاوضات".

وتابع في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الأميركي، أن المملكة تعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبياً.

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كما أكد أن الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأكثر نشاطا في المنطقة.

إلى ذلك، أشار الوزير السعودي في المقابلة مع "بلومبيرغ"، إلى أن الصين شريك تجاري مهم للسعودية.

في حين، تطرق إلى الملف السوري وقال "يجب العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

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