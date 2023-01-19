وفاة طالبة وإصابة أكثر من 20 بحادث مروري في عسير

فجع أهالي مركز "الحفائر" بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير بحادثة مأساوية تمثلت باصطدام بين حافلة مدرسية وشاحنة، ما أسفر عن وفاة طالبة وإصابة أكثر من 20 أخريات.

وأفادت مصادر بأن الحادث وقع ظهر الأربعاء بـ"القاعة" التابع لمركز الحفاير بمنطقة عسير، نتج عنها وفاة واحدة وإصابة عدد من الطالبات.

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فيما باشرت الجهات المعنية موقع الحادثة وتعاملت الفرق الإسعافية مع الحالات المصابة، ونقلتها لعدد من المستشفيات في خميس مشيط والمضة العام.

من جهته وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على الحالة الصحية للمصابين، موجهاً بوقوف محافظ خميس مشيط، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، ومدير تعليم عسير، ومدير شرطة الخميس، وفريق طبي استشاري على الحالات المحالة إلى عدد من مستشفيات المنطقة ومتابعة وضعهم الصحي.

وجرى تشكيل فريق طب نفسي مختص لتقييم جميع الحالات وتقديم الدعم اللازم لذوي المتوفية.