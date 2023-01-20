المنتخب السعودي للسيدات يتوج بلقب البطولة الدولية الودية

خطف المنتخب السعودي الأول للسيدات كأس البطولة الدولية الودية للسيدات، والتي استضافتها مدينة الدمام خلال الفترة من 11-19 يناير الجاري بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس، بالإضافة إلى الأخضر.

وجاء تتويج سيدات الأخضر باللقب بعد تعادلهن أمام باكستان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في آخر مباريات البطولة.

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وتمكنت البندري مبارك من تسجيل هدف الأخضر في الدقيقة 28 من عمر اللقاء قبل أن تتعادل سيدات باكستان بهدف في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة تصدرت سيدات الأخضر البطولة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن باكستان التي حلت في المركز الثاني، حيث استهل أخضر السيدات مشوارهن في البطولة بالفوز على موريشيوس بهدف نظيف قبل الفوز بهدفين نظيفين على جزر القمر.

وتوجه المنتخب السعودي لسيدات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبد الرحمن العريفي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لمياء بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي عالية الرشيد