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طائر البلشون يحلق على جبال مكة
طائر البلشون يحلق فوق جبال مكة - تصوير منصور الحربي

بعد موجة الأمطار.. طيور مهاجرة تحلق في سماء مكة

العربية.نت - حامد القرشي
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بعد أن تحولت جبال مكة المكرمة إلى اللون الأخضر، وأوديتها إلى واحة غناء بعد موجة هطول الأمطار التي شهدتها الأسابيع الماضية، ظهرت طيور جميلة تحلق في سماء مكة، كما شوهت اسراب من الطيور المهاجرة التي جعلت تلك الجبال محطة استراحة لها، لتظهر شكلاً جمالياً وتشكل مشاهد في غاية الروعة والجمال.

المصور الضوئي "منصور الحربي" الذي وثق تلك المشاهد، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: كنت في طريقي لتصوير أجواء وطبيعة منطقة مكة المكرمة بعد الأمطار المستمرة التي شاهدتها الفترة الأخير، وحين مروري بمنطقة الجموم شمال مكة المكرمة، استوقفني منظر طيور البلشون، والتي تعد من الطيور المهاجرة وكان المنظر جميلا وملفتا جداً.

و أضاف: "قمت بتصوير منظر الطيور والجبال تكتسي باللون الأخضر، وبأكثر من زاويه لكي أظهر جمال وتناسق المنظر الخلاب بين الطيور وجمال الطبيعة".

طيور فوق جبال مكة
طيور فوق جبال مكة

و قال: "البلشون الأبيض يتميز بمنقار كبير وغليظ لونه أصفر، كما لديه أرجل طويلة رمادية مخضرة، ويتكاثر على الأشجار القريبة من البحيرات الكبيرة، ويقترب من الأرض الرطبة واسعة النطاق، كما أنه يتغذى في المياه الضحلة أو في الموائل الأكثر جفافاً، ويتغذى بشكل أساسي على الأسماك والضفادع والثدييات الصغيرة وأحياناً الزواحف والحشرات الصغيرة".

طيور مهاجرة تحط رحالها على جبال مكة
طيور مهاجرة تحط رحالها على جبال مكة
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