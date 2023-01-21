الجبير للمشككين: نيوم حقيقة.. تُبنى بينما أتحدث!

"لا أريد إحباط المشككين، نيوم وذا لاين، مشاريع حقيقية"، بهذه الكلمات شغل وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ السعودي، عادل الجبير، وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أطلّ في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا متحدّثاً عن مشاريع المملكة.

وقال الجبير إن أعمال البناء مستمرة بينما يتحدث هو، في إشارة منه إلى أن مشاريع المملكة تجري على قدم وساق.

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كما أوضح أن مدينة نيوم و"ذا لاين" حقيقة، موضحاً أنهما من المشاريع التحولية التي لم ير مثلها العالم، وستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني.

وأكد أن هذه المشاريع أفكار خارج الصندوق لم يسبق تجربتها من قبل، قائلاً: "هي قيد الإنشاء بينما نتحدث".

صديقة للبيئة

كذلك أتبع أنهما مشروعان قابلان للتطبيق من الناحية الاقتصادية، قائلاً: "بالطبع هما كذلك وإلا لما كنا أخذناهما على محمل الجد، نحن لا نعرف أننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل للحياة الحضرية بشكل عام".

إلى ذلك شدد الجبير على أنها محاولة لإنشاء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة، تتمتع بمستوى عال من جودة المعيشة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك ازدحام مروري بحيث يمكن الذهاب لمناطق مختلفة بكفاءة ودون استخدام السيارات.

وقال: "ليس هناك سيارات، سيكون هناك سبل أخرى للمواصلات كما قلت صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة".

يشار إلى أن مدينة "ذا لاين" في نيوم ستكون بعرض يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومتراً، وارتفاعها يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.

على نحوٍ مميز

كما ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.

وهذا بدوره يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز.

كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرا على الأقدام.

وتتيح "ذا لاين" لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.