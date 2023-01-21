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ليلة صوت الأرض

بمشاركة أبرز الفنانين.. إحياء ليلة "صوت الأرض" لتكريم طلال مداح

العربية.نت - مريم الجابر
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إحياء ليلة "صوت الأرض" الخاصة بتكريم الفنان الراحل طلال مداح يوم 1 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة أهم نجوم العرب.

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وكان عبدالله نجل الفنان طلال مداح، قد أعلن موافقة العائلة على دعوة رئيس الهيئة العامة للترفيه بإقامة حفل تكريم للراحل يليق به، وأطلق تركي آل الشيخ مبادرة دعا خلالها نجوم الفن إلى المشاركة في ليلة خاصة لتكريم الراحل طلال مداح.

يذكر أن تركي آل الشيخ أكد أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس.

وقال في تغريدة: "أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني، وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال، الله يرحمه، الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي".

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