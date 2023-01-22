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جبال مكة

خضرة طاغية تخطف الأبصار على طريق "يلملم" في مكة

المشاهد الخلابة جذبت المتنزهين لهذه اللوحات الربانية

العربية.نت – نادية الفواز 
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ظهرت الطبيعة الخلابة على طريق "يلملم" جنوب مكة المكرمة في أبها، بحلتها الخلابة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة. واكتست الجبال على طريق "يلملم" التي تبعد 60 كم عن مكة المكرمة باللون الأخضر على سفوحها.

تلك المشاهد جذبت المتنزهين لهذه اللوحات الربانية، والتي رصدتها عدسة المصور الضوئي "عبد الله البرغش" الذي ردد بقول: "الموقع ساحر الجمال يضم الربيع التاريخي لهذه المنطقة التي ظهرت فيها الخضرة الطاغية، والتي تشفي القلوب وتريح الأنفس، فلم أر تلك المشاهد في مكة سابقا، وكأننا في أرياف أوروبا، فكل شيء أخضر وجميل، يبعث بالبهجة والسعادة".

هكذا يبدو طريق يلملم في مكة
هكذا يبدو طريق يلملم في مكة

هذا وقد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية (رفحاء)، وسماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة تُسْبَق برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

مشاهد الشتاء على جبال مكة
مشاهد الشتاء على جبال مكة

ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية.

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