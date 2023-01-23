من هي السعودية التي كلفها وزير الخارجية وكيلاً للشؤون الدبلوماسية العامة؟

أصدر وزير الخارجية في السعودية الأمير فيصل بن فرحان قرارا بتكليف سارة بنت عبد الرحمن السيد بمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة، وذلك تتويجا لمسيرتها الطويلة والمتميزة في مجال التعاون الدولي، وحصادا لسنوات من العمل المضنى والجاد في العديد من المناصب الدولية.



ولم تقتصر خبرات سارة بنت عبد الرحمن على مجالات التعاون الدولي فقط، بل كان لديها سنوات خبرة في تخصصات أخرى مختلفة ومتنوعة مثل الخدمات المصرفية الإدارية، فقد اكتسبت خبرة عملية في المجال المصرفي في أكثر من دولة من خلال التحاقها بالعمل في مؤسسات كبرى في كل من السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ولديها مسيرة ممتدة في هذا المجال بدأتها في 2003 بالعمل في بنك Provident بين عامي 2003 و2004، ومن المناصب الأخرى التي شغلتها في المجال المصرفي مديرة فرع ومساعدة في بنك M&T خلال الفترة من 2004 وحتى 2012.

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إدارة نظم المعلومات

بدأت سارة مسيرتها العملية عقب التخرج مباشرة بالعمل في إدارة النظم الصحية، وتقلدت مناصب رفيعة ومن هذه المناصب المرموقة، منصب المديرة الإقليمية في مستشفى هيوست ميثوديست في السعودية خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2017، وسبق هذا المنصب عملها كاختصاصية للتطوير التنظيمي والتعاون الدولي في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2016، كما أنها عُينت مديرة لقسم مركز الشباب في مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال عام 2015، ويعود توليها مناصب بالمؤسسات الصحية لحصولها على بكالوريوس في إدارة النظم الصحية عام 2007 ميلادية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة الأميركية.

العقود العسكرية

ومن المحطات والمناصب المهمة في حياتها العملية توليها لعدة مناصب بالولايات المتحدة الأميركية، ومن أبرزها توليها مسؤولية العقود للملحق العسكري في مكتب القوات المسلحة في أميركا من عام 2012 وحتى 2015 .