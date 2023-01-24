الأكلات الشعبية والحلي تجذب زوار مهرجان قمم الدولي

بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، شهد مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية، بنسخته الثانية، في 7 مواقع بمنطقة عسير، حضوراً واسعاً لأصحاب الحرف اليدوية من رسامين، وصانعي خزف، وحُلي، إلى جانب مشاركة كبيرة للأسر المنتجة.

كما وجدت المأكولات الجنوبية إقبالاً كبيراً من الزوار. وذكرت المتخصصة ببيع المأكولات الجنوبية "أم سلطان" لـ"العربية.نت" أن "الكثير يسألني عن خبزة الجنوب، ويطلبونها بشكل كبير، حتى إن البعض يطلب أصنافاً من الأطباق لأجهزها لهم في اليوم التالي"، مضيفة: "أنا سعيدة بهذه الفعالية لكثرة الإقبال من الزوار، ولما يحقق عائداً مادياً مجزياً بالنسبة لي وللأسر المنتجة".

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كذلك عبرت صانعة الحلي وسمية القحطاني، عن ذهولها من حجم إقبال أهالي المناطق الأخرى على حلي الجنوب "المِسّك"، لافتة إلى أنها تعلمت صناعتها من جدتها وأحبتها وأصبحت مع الأيام صنعة تحقق لها دخلا ماديا جيدا.

يشار إلى أن متاجر المأكولات ومتاجر الحرفيين تعتبر ضمن أهداف التنمية المستدامة التي تسعى السعودية لتحقيقها لصناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وقد سهل مهرجان قمم الدولي تقديم هذه الفرصة للحرفيين والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتحقيق مردود مالي يمكنهم من مواصلة أعمالهم.