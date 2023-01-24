فيلم "الخلاط".. أول عمل سعودي تنتجه شبكة "نتفلكس"

أنتجت شبكة "نتفلكس" فيلم "الخلاط" كأول عمل سعودي تنتجه منصة عرض الأفلام، حيث أثار العمل الفني والذي هو من قائمة الأفلام القصيرة والمدمجة، حالة من الجدل بين النقاد والمتابعين، الأمر الذي جعله يتصدر قائمة "نتفلكس" لليوم الثاني على التوالي، ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تباينت الآراء حول الفيلم بين ثناء كبير حصل عليه الفيلم، ونقد من فريق آخر في الوقت ذاته، وحصل على سبع نجوم في "منصة IMDB"، بينما حصل على 5.6 في موقع "السينما.كوم".

مادة اعلانية

وكانت تقارير أكدت أن "نتفلكس" تتجه لتوسيع دورة الإنتاج إلى مناطق أخرى، وكذلك توسيع إنتاجها في السعودية، وتسعى إلى بناء جسر للمحتوى العربي مع العالم، وتطمح للمساهمة في دور محوري بالمجتمعات الإبداعية.

تفاصيل فيلم الخلاط

وفيلم الخلاط Alkallat أو (الخلاط+) هو عبارة عن فيلم كوميدي في إطار اجتماعي. تتلخص الفكرة الأساسية له، حول الخداع الاجتماعي الذي يتعرض له الناس دون معرفتهم بذلك، حيث يتعرض الناس للخداع بطرق غير متوقعة ومن أكثر الأشخاص غير المتوقعين.

وملخص قصة الفيلم يدور حول أربعة قصص قصيرة، ولكن يربط جميع هذه المواضيع فكرة واحدة رئيسية، وهي الخداع الاجتماعي.

فيما تجد شخصيات الفيلم في مواقف غير متوقعة أبداً، وتبدأ القصة عندما تحاول هذه الشخصيات إيجاد حيلة أو خدعة لتخرج من هذه المشاكل.