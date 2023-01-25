مشاهد مبهرة.. عودة الحياة في وادي رنية جنوب السعودية

في مشاهد مبهرة، وثقت عدسة المصور سالم الغامدي لقطات من عودة الحياة الطبيعية إلى وادي رنية الممتد شرقاً من منطقة الباحة، حيث يعتبر من الوديان الكبيرة في المنطقة.

وفي التفاصيل التي سردها المصور الغامدي لـ"العربية.نت" قال: "قمتُ بزيارة الموقع الذي ظهرت فيه اللوحات الربانية في أبدع ما يكون، حيث يمتاز الوادي بوفرة المياه على مدار السنة دون انقطاع، ومن الأماكن والمتنزهات المفضلة لسكان المنطقة".

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وأضاف "هناك العديد ممن يأتون إليه من مناطق أخرى مجاورة، للتمتع بالمناظر الطبيعية وبالمنحدرات البديعة التي أثارت الفضول أمام عدسة المصورين لالتقاط المناظر الخلابة لسحر الطبيعة، والتي تداول صورها رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن وادي رنية يقع في محافظة رنية، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، والواقعة في جنوب شرقها، وتقع محافظة رنية التي تضم وادي رنية كذلك في شرق منطقة الباحة، وشمال شرق المنطقة الجنوبية في السعودية، وفي اتجاه الجنوب الغربي من العاصمة الرياض.

وتقع الأودية التي تغذي وادي رنية في المناطق والمحافظات التالية: محافظة بلقرن، ومركز خثعم، ومحافظة بلجرشي، ومنطقة الباحة، واكتسب وادي رنية اسمه من اسم محافظة رنية نفسها التي يقع فيها، والتي تشير الآراء إلى أنه أطلق عليها هذا الاسم بسبب جمالها.