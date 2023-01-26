السعودية تدين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، مشددة على "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

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كما أعربت وزارة الخارجية عن "خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

يأتي هذا بينما قتل الجيش الإسرائيلي اليوم، 10 فلسطينيين خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أكد الجيش من جانبه حصول تبادل إطلاق النار مع "مطلوبين".