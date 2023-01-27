السعودية تدين وتستنكر الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران
دعت إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.
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