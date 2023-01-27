اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم السعودية الخارجية
تعبيرية

السعودية تدين وتستنكر الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

دعت إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة إسرائيلية لإفراغ القدس من سكانها العرب.. ما أبرز بنودها؟ خطة إسرائيلية لإفراغ القدس من سكانها العرب.. ما أبرز بنودها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط