وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة

توفي صباح اليوم الجمعة الداعية السعودي عبدالله بانعمة، وذلك بعد سنوات من المعاناة مع المرض.

ودخل وسم #وفاه_الداعية_عبدالله_بانعمه الترند السعودي في موقع تويتر، حيث نعاه آلاف الناشطين الذين عددوا مآثره.

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وأشار عدد من الناشطين على تويتر إلى أن الصلاة على جثمانه كانت اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف.

وتم تداول مقطع فيديو للفقيد أشير إلى أنه كان آخر تسجيل له أثناء وعكة أصابته مؤخراً، حيث طمأن الجميع أنه بخير سائلاً الجميع الدعاء له.

وبانعمة من الشخصيات المؤثرة، حيث عرفه الملايين منذ أعوام طويلة عندما تغلب على مرضه وإعاقته ليصبح داعية يقدم الدروس والمحاضرات الدينية بالمساجد والمواقع المختلفة.

وكان الراحل قد أصيب بشلل رباعي منذ 31 عاماً، عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض، وإصابته بالشلل.