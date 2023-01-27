مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان يقود سيارته في العلا يشعل التواصل

أشعل مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمدبن سلمان يقود سيارته في العلا مواقع التواصل.

شاهد بالفيديو:



ولي العهد #محمد_بن_سلمان يقود سيارته في العلا.



- pic.twitter.com/CnP7hNz9ax — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 27, 2023

" حي هالشوف يابوسلمان يشهد الله كم نحبك ونسعد فيك "بهذه الكلمات الترحيبية استقبل المواطنين في مدينة العلا ولي العهد محمد بن سلمان

حيث التقط عدد من المواطنين الصور التذكارية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للعلا.

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كما حرص موظفو المطعم على التقاط الصور التذكارية مع ولي العهد ، كما سأله أحدهم عن رأيه في الطعام ليرد بقوله : " ممتاز".

جاء ذلك بعد زيارة ولي العهد لمطعم في العلا مساء اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو حفاوة وترحيب المواطنين والمتواجدين بالعلا بولي العهد.

وثق مواطن أثناء جلوسه بمطعم في العلا لحظة دخول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المواطن : حي هالشوف أبو سلمان، كما ردد مواطنون : حياك الله

في أجمل صور الحب والتقدير ..



شاهد .. تحية متبادلة بن سمو ولي العهد وإخوانه المواطنين في العلا .



💚💚#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/mIcSWv4la3 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 27, 2023

وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي زيارة ولي العهد عبر وسم #ولي _العهد وتم الحديث حول تفاصيل ظهور في العلا والجاكيت الذي كان يرتديه

لسان حالهم يقول "،الكل يبي مع المجد صورة" في تفاعل كبير من رواد التواصل الاجتماعي