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مواطنون يلتقطون السيلفي مع الأمير محمد بن سلمان في العلا

مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان يقود سيارته في العلا يشعل التواصل

وأظهرت مقاطع فيديو حفاوة وترحيب المواطنين والمتواجدين بالعلا بولي العهد

العربية.نت، ونادية الفواز
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أشعل مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمدبن سلمان يقود سيارته في العلا مواقع التواصل.

" حي هالشوف يابوسلمان يشهد الله كم نحبك ونسعد فيك "بهذه الكلمات الترحيبية استقبل المواطنين في مدينة العلا ولي العهد محمد بن سلمان
حيث التقط عدد من المواطنين الصور التذكارية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للعلا.

كما حرص موظفو المطعم على التقاط الصور التذكارية مع ولي العهد ، كما سأله أحدهم عن رأيه في الطعام ليرد بقوله : " ممتاز".

جاء ذلك بعد زيارة ولي العهد لمطعم في العلا مساء اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو حفاوة وترحيب المواطنين والمتواجدين بالعلا بولي العهد.

وثق مواطن أثناء جلوسه بمطعم في العلا لحظة دخول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المواطن : حي هالشوف أبو سلمان، كما ردد مواطنون : حياك الله

وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي زيارة ولي العهد عبر وسم #ولي _العهد وتم الحديث حول تفاصيل ظهور في العلا والجاكيت الذي كان يرتديه
لسان حالهم يقول "،الكل يبي مع المجد صورة" في تفاعل كبير من رواد التواصل الاجتماعي

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