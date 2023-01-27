صاحبة المبنى الذي كان يسكنه المبتعث: الغريبي أفضل من قابلت

قالت صاحبة المبنى الذي كان يسكنه المبتعث السعودي المقتول في فيلادلفيا الأميركية الوليد الغريبي إنه كان شخصاً خلوقاً ورائعاً، ومن أفضل الأشخاص الذين قابلتهم.

وتقدمت قناة العربية إلى منزل المبتعث وتواصلت مع صاحبة المبنى التي ذكرت أنها تعرف وليد جيدا وتحدثت عنه بإسهاب مؤكدة أنها خسرت صديقا رائعا.

صاحبة المبنى الذي كان يسكنه المبتعث السعودي المقتول في فيلادلفيا الأمريكية #الوليد_الغريبي:



كان شخصاً خلوقاً ورائعاً، ومن أفضل الأشخاص الذين قابلتهم.



-



pic.twitter.com/MuzaAr3yYu — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 26, 2023

مادة اعلانية

وذكرت أن نيكول ماري المتهمة بارتكاب الجريمة كانت مستأجرة عن طريق موقع " آر بي أن بي " الموقع الذي يسمح بالإيجار لأيام، وقد استأجرت غرفة لمدة 18 يوما لم تكملها، وقالت المالكة إن ماري كان لديها مشكلة على ما يبدو مع المبتعث الوليد الغريبي، لكنها أكدت أنه كان أفضل الزبائن الذين تعاملت معهم في هذا المنزل.

وألقت شرطة مدينة فيلادلفيا القبض على امرأة من جورجيا على خلفية حادثة الطعن المميتة للمبتعث السعودي الوليد الغريبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة إن نيكول ماري رودجرز، البالغة من العمر 19 عاماً والمتحدرة من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا، محتجزة الآن لديهم.

ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهما أخرى ذات صلة وفقاً لما نشرته شبكة ABC6 news الأميركية.

ولم تذكر الشرطة سبب طعن رودجرز للمبتعث السعودي، أو ما إذا كانت تعرف الضحية.

ووقعت الجريمة يوم الاثنين في حوالي الساعة 11:50 صباحاً داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلن مقتل الغريبي في مكان الحادث.