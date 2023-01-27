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غسل صحن المطاف

هذه عدد مرات غسل صحن المطاف في المسجد الحرام

عمليات الغسل والتطهير تتم عبر كفاءات تم تأهيلها وتدريبها للقيام بأعمال الغسيل

العربية.نت - حامد القرشي
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كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، ويقوم بذلك 4 آلاف عامل وعاملة، على مدار ٢٤ ساعة، وتتم عمليات الغسل داخل المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه.

وشدد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني، على أن عمليات الغسل والتطهير تتم عبر كفاءات تم تأهيلها وتدريبها للقيام بأعمال الغسيل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات، وشرف المكان والزمان، كما تُستخدم معدات الغسيل والآليات الحديثة للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع، إضافة إلى تخصيص معدات خاصة لغسيل صحن المطاف ومعدات خاصة بالمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات كهربائية لإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام.

وأفاد أن عمليات التطهير تتم بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة الطائفين، كما أن تطهير كامل المطاف يستغرق نحو عشرين دقيقة، باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام.

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