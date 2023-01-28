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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره منافسات السباق في الدرعية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره منافسات السباق في الدرعية

الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق "فورمولا إي" بالدرعية

انطلقت أمس الجمعة منافسات الجولتين الثانية والثالثة من سباق العالم "إي بي بي فورمولا إي" في موسمه التاسع، وتختتم فعالياته اليوم، بمشاركة نجوم عالميين

العربية.نت
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شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم السبت، منافسات سباق "فورمولا إي الدرعية 2023"، الذي يشارك فيه نخبة من ألمع الأسماء في رياضة السيارات الكهربائية الأسرع، والأخف، والأقوى.

وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية. وقد عُزف السلام الملكي، ثم توجه الأمير محمد بن سلمان إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

ورحّبت وزارة الرياضة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـ"القائد الملهم"، وكتبت في تغريدة: "مرحباً بأميرنا الملهم عراب الرؤية في (فورمولا إي الدرعية 2023). حضوركم... تشريف نفتخر به".

وانطلقت أمس الجمعة منافسات الجولتين الثانية والثالثة من سباق العالم "إي بي بي فورمولا إي" في موسمها التاسع، وتختتم فعالياته اليوم، بمشاركة نجوم عالميين.

وأقيم السباق هذا العام على حلبة يبلغ طولها 2.495 كم، وتضم 21 منعطفاً، فيما خضعت شروط بنائها لمتطلبات المحتوى المحلي، كأفضل حلبات السباقات، وبجودة عالية.

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