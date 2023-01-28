السعودية
الجيولوجية السعودية: هزة أرضية غرب أبو عريش بجازان
الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر الزلزالي
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كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية صباح اليوم السبت الموافق 28/1/2023 الساعة 05:27:54 تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كم.
وأرجع سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقه جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية مما تتسبب في حدوث إعادة تنشيط الصُّدُوع المتواجدة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعامودية عليه مسببة نشاط زلزالي.
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وبين بأن هذه الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر الزلزالي ولا تشكل أي خطورة .
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