اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زلزال
تعبيرية
السعودية

الجيولوجية السعودية: هزة أرضية غرب أبو عريش بجازان

الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر الزلزالي

العربية.نت - نادية الفواز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية صباح اليوم السبت الموافق 28/1/2023 الساعة 05:27:54 تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كم.

عم المبتعث السعودي: الجريمة بشعة ولا تسامح فيها السعودية خاص عم المبتعث السعودي: الجريمة بشعة ولا تسامح فيها

وأرجع سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقه جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية مما تتسبب في حدوث إعادة تنشيط الصُّدُوع المتواجدة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعامودية عليه مسببة نشاط زلزالي.

وبين بأن هذه الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر الزلزالي ولا تشكل أي خطورة .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟ كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط