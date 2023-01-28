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السعودية تُحذر من التصعيد الخطير بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية السعودية أكدت على إحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قناة العربية
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حذرت وزارة الخارجية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير.

ودانت السعوددية كل استهداف للمدنيين، مؤكدة على ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقُتل 10 فلسطينيين، الخميس الفائت، على يد قوات إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ورد الفلسطينيون، الجمعة، بقتل 8 أشخاص في إطلاق نار استهدف مصلّين في كنيس يهودي بحيّ استيطاني في القدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح "تمّ تحييده"، بحسب ما أعلنت الشرطة وفرق الإسعاف الإسرائيلية.

والسبت، أطلق صبي فلسطيني، يبلغ من العمر 13 عاما، النار على شخصين في حي سلوان بالقدس. وقال الإعلام الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قامت بتحييد المهاجم.

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