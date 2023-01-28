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مارك إيفانز يصل قصر شبرا في الطائف
مارك إيفانز وفريقه أمام قصر شبرا

بعد 13 يوماً من السير في الصحراء.. مستكشف بريطاني يصل الطائف

قطع مارك إيفانز 700 كيلومتر في الصحراء حتى وصل إلى قصر شبرا في الطائف

العربية.نت - نادية الفواز
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وصل المستكشف البريطاني، مارك إيفانز، والفريق المرافق له إلى قصر شبرا التاريخي بمحافظة الطائف، قادماً من الرمال الصحراوية التي قضى فيها قرابة 13 يوماً متتالية، حيث سار على الأقدام على مسافة تجازوت الـ700 كيلومتر.

وتفقد الفريق المستكشف ساحة القصر وإسطبل الخيل الذي يوجد بجانبه أماكن لخدمات القصر، كغرف الطبخ والعطارة والخياطة والصائغ والتموين والسنترال.

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وأعرب الفريق عن سعادته بما رآه من فن معماري أصيل وأشكال هندسية وزخارف تعتلي أسوار القصر، وكذلك الإضاءة التي صممت لتضيء على الممرات بشكل متدلٍّ من الأفق، وأبواب القصر وشبابيكه الخشبية من الطراز العربي الأصيل.

يشار إلى أن قصر شبرا يقع في مدينة الطائف واستغرق بناؤه شهرين متتاليين من عام 1323هـ. ويعود سبب تسميته لتصميمه المستوحى من أحد القصور المقامة في حي شبرا بالقاهرة.

وجرى تصميم طراز هذا القصر بالمزج بين الأسلوبين الإسلامي والروماني، وهو يضم 150 غرفة تقريباً و4 واجهات متشابهة تتخللها أعمدة مصنوعة من النورة والحجر. وفيه قاعة رئيسية تضم درجاً مزدوجاً من المرمر يصعد إلى الجناحين الموجودَين في الدور العلوي.

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