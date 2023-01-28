السعودية.. مشاهد خلابة لشلالات "الواشلة" وسط جبل "طويق"
الشلالات تشكلت في أجمل صورة لها منذ سنوات
في منظر مهيب يخطف الأنظار، شكّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على مناطق واسعة من منطقة الرياض، مناظر طبيعية بديعة، دفعت الكثير للخروج والاستمتاع بالأمطار المنهمرة والأودية الجارية والشلالات المتدفقة، في موقع يعتبر من أميز الأماكن عند هطول الأمطار، والذي يطلق عليه "الواشلة" جنوب غربي الرياض.
تشكلت الشلالات في أجمل صورة لها منذ سنوات، حيث دفعت المصور "خالد سعود الحنتمي" لتوثيق المناظر الخلابة لشلالات الواشلة وسط جبال طويق، وهي تحاكي الجداول الطبيعية في مناظر جمالية طبيعية.
وفي حديثه مع "العربية.نت" قال: شلالات الواشلة جنوب غربي الرياض تقع على طريق ديراب، ويتميز الموقع بجماله، إذ يجمع بين الجبال الشاهقة والأشجار المعمرة، ويعتبر متنفساً ومتنزهاً لسكان جنوب الرياض وغربها، وسط جبال طويق الشاهقة التي تتميز بشلالاتها المتنوعة، إذ تدفقت شلالاتها بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت بالجريان ساعات عدة، مما جذبت المهتمين بمتابعتها، حيث حظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة التقنية المتنوعة، التي أبرزت جمال المكان.
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