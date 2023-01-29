جثمان المبتعث السعودي الغريبي يصل للسعودية

في الوقت الذي لا تزال سفارة السعودية في واشنطن تتابع تحقيقات ملابسات مقتل المواطن السعودي الوليد الغريبي، أكد مساعد الغريبي، عم المقتول أن جثـة الراحل ستصل إلى السعودية عصر اليوم، في حين ستجرى الصلاة على جثمانه غداً عند صلاة العصر، وستقام بعدها مراسم الدفن.

وكانت جريمة مقتل الوليد الغريبي وقعت يوم الاثنين الماضي داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون، إذ عثروا على الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.

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وفي وقت سابق، كشفت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة أن المتهمة بقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي تخضع حالياً للتحقيق، بعد القبض عليها، لتؤكد السفارة أنها استكملت الإجراءات اللازمة مع السلطات الأميركية من أجل ترتيب نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

وكانت أسرة الراحل قد ذكرت في وقت سابق أن حادثة مقتل ابنهم الوليد الغريبي على يد الفتاة التي تشاركه السكن في العمارة ذاتها، كانت خبراً مفجعاً وصادماً، "نزل عليهم كالصاعقة" .