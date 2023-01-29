ذهب للتنزة ولم يعد.. قصة شاب سعودي مفقود في أميركا

أعلنت أسرة الشاب السعودي، عبدالرحمن العنزي، عن فقدان ابنهم منذ يوم الجمعة 27 يناير، حيث خرج للتنزه بجانب بحيرة ولم يعد بعدها، وذلك في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية.

وقال بدر فلاح العنزي (أخو المفقود) في حديث إلى "العربية.نت": أخي عبدالرحمن يبلغ من العمر 29 عاماً، ويعمل موظفا حكوميا، ومتزوج، غادر مع أخيه الأكبر "بندر" للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية على نفقة الدولة منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وتم إبلاغي عن فقدان أخي "عبدالرحمن" منذ فجر الجمعة الساعة 2.30، حيث كان مع ابن خالته وبعد انتهائهما من زيارة أخيهما خرجا للتنزة بالقرب من بحيرة، إلا أن عبدالرحمن ذهب لدورات المياة بجانب البحيرة ولم يعد.

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وعلى الفور تم إبلاغ السفارة والقنصلية في أميركا بفترة اختفائه من قبل أخي وزملائه، ولا يزال البحث جاريا عن عبدالرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية.