اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي

رابطة العالم الإسلامي تدين واقعة حرق المصحف في الدنمارك

المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانًا مع إيمانهم

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دانت رابطة العالم الإسلامي إقدام متطرفين على حرق نُسَخٍ من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في مشهدٍ مُشينٍ واستفزازيٍّ جديدٍ لمشاعر المسلمين.

المجلس الرئاسي: نحرص على الوفاء بتعهداتنا أمام اليمنيين اليمن اليمن والحوثي المجلس الرئاسي: نحرص على الوفاء بتعهداتنا أمام اليمنيين

وندد أمين الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى -في بيانٍ- إصرار المتطرفين على تكرار هذه التصرفات الهوجاء بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء -في جملة إساءاتها- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية.

وجدَّد التحذيرَ من أخطار الممارسات المثيرة للكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، والتشويش على صوت العقل وجهود تعزيز الحوار والوئام بين أتباع الأديان.

وقال: "مع تثميننا الكبير للتضامن الدولي -الرسمي والشعبي- الواسع مع المشاعر الإسلامية إزاء هذه الجرائم العبثية المشينة، إلا أننا نحثُّ الحكومات كافةً على إدراك مخاطر هذه الممارسات الهمجية واللامسؤولة، واتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ وحازمةٍ في مواجهتها".

وختم بالتنويه إلى أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانًا مع إيمانهم، وثباتًا على قيمهم الداعية -دومًا- إلى السلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافًا صادقًا حول دُوَلهم الوطنية، وإسهامًا فاعلًا في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصرارًا على تفويت الفرص على رهانات الإيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد -بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط