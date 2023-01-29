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انهيار الجبل الأسود على الطريق

شاهد انهيارات جبلية على طريق مركز الجبل الأسود بجازان

العربية.نت - نادية الفواز
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في فيديو مروع منتشر على منصات التواصل، شهد طريق مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث بجازان، انهيارات ضخمة أدّت إلى إغلاق الطريق، فيما رصد الفيديو أحد مرتادي الطريق لحظة الانهيار ونجاة مركبات كانت على مقربة من ذلك الانهيار.

ويشهد ذلك الطريق حركة على مدار الساعة؛ كونه الطريق الرئيسي الوحيد بالجبل، وقد يؤدي الانهيار إلى انعزال الجبل باستثناء الطرق الصخرية الوعرة التي تؤدي إلى قرى ومحافظات أخرى.

يُشار إلى أن الانهيار الذي حدث اليوم لا يتكرّر منذ مدة طويلة في ذلك الموقع، فيما أشار الأهالي إلى أهمية سرعة إزالة الانهيار ووضع حلول دائمة.

فيما تداول نشطاء التواصل المقطع الذي يوثق الانهيار الصخري بمحافظة ‎#الريث ونجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة تراجعت المركبات سريعًا بعيدًا عن مكان الانهيارات الصخرية التي وقعت بطريق الجبل الأسود؛ حيث هربت من موقع الانهيار دون وقوع إصابات.

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