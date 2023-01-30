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الخارجية السعودية

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان

العربية.نت
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان حكومةً وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وكان قائد الشرطة في مدينة بيشاور الباكستانية، قد أعلن اليوم الاثنين، أن العملية الانتحارية في مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، أسفرت عن 47 قتيلا وأكثر من 140 جريحا.

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