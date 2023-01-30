شقيق المفقود بأميركا عبدالرحمن العنزي يعلن وفاته

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أعلن بدر فلاح العنزي، وفاة شقيقه الشاب عبدالرحمن العنزي، الذي كان مفقوداً في كليفلاند بالولايات المتحدة منذ فجر يوم الجمعة الماضي.
وكان الفقيد عبدالرحمن متزوجا ولديه أطفال، وهو موظف حكومي، غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.
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وخرج مساء الخميس 27 يناير الماضي مع قريب له لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهما توقف عبدالرحمن للذهاب لدورة المياه خلف بحيرة وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن لعدة دقائق؛ لكنه تأخر ثم اختفى دون أثر.
وأُعلن عن فقدانه منذ فجر الجمعة الساعة 2:30 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو قبل أن يعلن شقيقه اليوم عن وفاته.
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