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السعودية.. ضبط قائد مركبة دهس شخصاً في تبوك

العربية.نت - حامد القرشي
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق دهس شخص على أحد طرق منطقة تبوك، وفرار قائد المركبة.

فيما كشف الأمن العام عبر حسابه في توبتر الأحد، أن مرور منطقة تبوك باشر حادثاً مرورياً نتج عنه دهس أحد الأشخاص وإصابته إصابة متوسطة، لافتاً إلى أن حالته مستقرة.

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كما أكد ضبط قائد المركبة وإحالته لجهة الاختصاص.

كذلك أردف أنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً للحادثة لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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