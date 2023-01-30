بمشاركة 112 دراجاً.. طواف السعودية 2023 ينطلق في العلا

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات سباق "طواف السعودية 2023" للدراجات الهوائية في محافظة العلا، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (UCI)، بمشاركة 112 دراجاً يمثلون 16 دولة، يتنافسون على مسافة إجمالية تبلغ 830 كلم، في سباق يستمر لمدة 5 أيام حتى 3 فبراير 2023م.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات، عبدالله بن علي الوثلان، أن استضافة المملكة لطواف السعودية 2023 جاء تماشياً مع رؤية 2030، لتصبح وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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باحتراف

كما أشار إلى أن الاستضافة الثالثة للحدث الرياضي تؤكد قدرة المملكة على إدارة وتنفيذ الأحداث الرياضية الكبرى باحتراف، وتقديم نسخة مميزة في عالم ركوب الدراجات الهوائية، موضحاً أن الطواف سيشهد حضور أبرز سائقي الدراجات في العالم، وبمشاركة المنتخب السعودي للكبار لأول مرة، منوهاً بأن إقامة السباق في محافظة العلا مرتين على التوالي، يعود إلى تمتعها بموقع جغرافي مميز وإلى طبيعتها الخلابة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني، أن تحقيق نمو طواف السعودية جاء بالتوازي مع استمرار صعود العلا والمملكة العربية السعودية كوجهة ديناميكية للسياحة العالمية، والاستثمار والتنمية والتنوع الاقتصادي، لافتاً إلى أن مشاركة أفضل سائقي الدراجات الهوائية في العلا إحدى أهم المناطق التاريخية والأثرية في المملكة، هو امتياز تفخر به الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

من هي الفرق؟

ويتنافس في سباق "طواف السعودية" 7 فرق عالمية مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات UCI WorldTeams، هي: فريق أستانا كازاخستان (كازاخستان)، فريق البحرين فيكتوريوس (البحرين)، فريق كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي إم إس DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات العربية المتحدة)، و6 فرق محترفة مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات UCI ProTeams، هي: فريق بنجول دبليو بي (بلجيكا)، فريق إيوسكالتيل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق هيومن باورد هيلث (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق كيو 36.5 المحترف (سويسرا)، فريق أونو– إكس المحترف (النرويج)، فريق كوراتيك (إيطاليا). إضافة إلى 3 فرق تم دعوتها للمشاركة، هي: فريق الاتحاد السعودي للدراجات (المملكة العربية السعودية)، وفريق تيلينجانو بوليجون (ماليزيا)، وفريق جيه سي إل أوكيو (اليابان).

كذلك يتضمن سباق طواف السعودية 2023 خمس مراحل، وهي على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تنطلق في 30 يناير، من مطار العلا الدولي، وصولاً إلى "خيبر"، على مسافة تبلغ 180.5 كيلومتر.

المرحلة الثانية: تبدأ من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، على مسافة بطول 184 كيلومتراً.

المرحلة الثالثة: تمتد من قطار المنشية إلى أبو راكة، وطولها 159.2 كيلومتر.

المرحلة الرابعة: تبدأ من مسرح مرايا إلى سكاي فيو حرة عويرض، ومسافتها 163.4 كيلومتر.

المرحلة الخامسة: من بلدة العلا القديمة إلى مسرح مرايا، على امتداد 142.9 كيلومتر.

يذكر أن سباق "طواف السعودية" للدراجات الهوائية، يعد إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في تحسين ورفع جودة الحياة في المملكة، وزيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، والحرص على تقديم تجربة رياضية ثقافية متكاملة للمشاركين في السباقات، تعكس التطور الذي تشهده المملكة.