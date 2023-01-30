محمد بن سلمان يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.
كما جرى خلال الاتصال، بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
التعاون داخل أوبك بلس
من جانبه، قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، لبحث التعاون داخل مجموعة "أوبك +" للدول المنتجة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط.
وأضاف الكرملين أن بوتين ناقش مع الأمير محمد بن سلمان التعاون في التجارة والطاقة.
ويضم تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا، نحو 23 دولة مصدرة للنفط، منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط.
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