مناظر وخضرة طاغية تخطف الأنظار في "روضة نورة"
وثقت عدسة المصور الضوئي محمد الطويل مشاهد الجمال في روضة نورة
ظهرت "روضة نورة" الواقعة على طريق الرياض القصيم بمحافظة ثادق، بأبهى حلتها وهي ترتدي وشاحاً أخضر، حيث ملأت الأرض بلونها الجذاب واللافت وسط النباتات البرية التي أضفت بجمالها على الموقع.
ووثقت عدسة المصور الضوئي محمد الطويل مشاهد الجمال في روضة نورة، حيث قال: "الروضة متوسطة الحجم، ومعظم نبتها النفل والروض، وهي قليلة الأشجار، ويصبّ فيها أودية عدة، أهمها وادي المياه، ويحدها من الشمال الشرقي جبال العرمة، ومن الشمال فيضة الحقاقة التي لا تبعد عنها أكثر من 10 كم".
ويتابع حديثه: "لقد أعجبتُ بالجمال البديع للخضرة الطاغية التي ملأت المكان، والألوان الجذابة للنباتات البرية التي تشكلت داخل هذه الخضرة وحولت الأرض إلى بساط أخضر، في حين يسعى جميع المصورين ومحبي الطبيعة للحصول على لقطات مميزة للموقع الذي أصبح قبلة للمتنزهين".
وأبان في حديثه أن "الموقع تميز بشكل كبير بعد هطول الأمطار مؤخراً على هذه الروضة وأنعشتها، إضافة إلى العديد من الروضات مثل روضة الخفس وروضة رماح بالقرب من الرياض".
-
بمشاركة 112 دراجاً.. طواف السعودية 2023 ينطلق في العلاتنطلق اليوم الاثنين فعاليات سباق "طواف السعودية 2023" للدراجات الهوائية في محافظة العلا، والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي ... السعودية
-
السعودية قد تخفض أسعار النفط الخام لآسيا للشهر الرابع على التواليوسط استمرار المخاوف من وجود فائض في الإمدادات رغم توقعات تعافي الطلب في الصين طاقة
-
السعودية.. ضبط قائد مركبة دهس شخصاً في تبوكضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق دهس شخص على أحد طرق منطقة تبوك، وفرار قائد المركبة.فيما كشف الأمن العام عبر حسابه في توبتر الأحد، ... السعودية