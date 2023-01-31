الأول من نوعها بالسعودية.. هذه تفاصيل مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد"

أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز المشرف العام على المسرحية الغنائية "معلقاتنا امتداد أمجاد" وصاحب فكرتها، اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ الثقافة السعودية ودعم جهود القطاع الثقافي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة المسرح والفنون الأدائية بالرياض أمس، للكشف عن مجريات العمل الفني الذي سيعرض ضمن فعاليات يوم التأسيس لهذا العام 2023، أن العمل مجاراة للمعلقات العشر الشهيرة، وقال: "نحن مقبلون على تحد كبير لإنجاز هذا العمل الذي يجسد همة طاقمه"، مستشهداً بمقولة ولي العهد: همة السعوديين مثل جبل طويق.

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كما أضاف: "لا يستطيع أي بلد أن ينسب المعلقات له ولحدوده الجغرافية إلا المملكة العربية السعودية، حيث عاش أصحاب المعلقات جميعهم في حدودها".

الأول من نوعه

وأعرب عن شكره لوزارة الثقافة السعودية وهيئة المسرح والفنون الأدائية على دعم هذا العمل المسرحي الأول من نوعه في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أن العمل هو البطل بحد ذاته ولم يتم اختيار بطل رئيسي فيه.

من جانبه أوضح الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز "سهم" أنه عمل على تلحين النص الشعري بشكل حداثي، وابتكار جمل تتناسب مع فكرة العمل"، مشيداً بفكرة سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد التي تعكس ثقافة المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي بدوره إلى جهود الهيئة في إنتاج الأعمال المسرحية الكبرى والأعمال الملحمية في المسرح السعودي، وأهمية تفعيل الرؤى الفنية الحديثة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، مفيداً أن العمل الفني اعتمد على دمج الحالة المسرحية بالموسيقى والعروض المرئية والفنون الأخرى.

عمل مسرحي شعري غنائي

وتحدث مخرج المسرحية عامر الحمود عن الجوانب الفنية والإخراجية للعمل المسرحي، وقال: "هذا العمل الفني يعدّ أول عمل مسرحي شعري غنائي في السعودية يحظى بهذا الدعم الإنتاجي الكبير، ونحن في تحد مع أنفسنا وخبراتنا لإخراجه بما يتناسب مع ذائقة المتلقي ويرتقي لاسم العمل وفكرته".

يذكر أن مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" ستعرض في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض ضمن حزمة من الفعاليات التي ستنظّم احتفالاً بيوم التأسيس بالشراكة مع الدرعية.