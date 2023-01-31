وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر حريق منزل في القريات

لقي 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، مصرعهم في بيت واحد، في حين أصيب شخص ثامن، إثر حريق نشب فجر اليوم الثلاثاء في إحدى غرف المنزل الواقع في محافظة القريات شمال السعودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن بلاغا ورد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 04:54 من فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق.

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وأضاف أنه "تم العثور على أربع حالات في حالة حرجة تم نقلهم للمستشفى، توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور على 3 أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة أخرى لرجل".

وأشار النقيب الضويحي إلى أنه من خلال المعاينة الأولية للحادث تبين أن الحريق نشب داخل غرفة مساحتها 4*5 متر مربع تقريباً داخل منزل مكون من دور أرضي، مضيفاً أن هذه الغرفة تستخدم لنوم الأطفال، وقد عُثر بداخلها على جثث الأطفال.

وسُلّم الحادث إلى مركز شرطة الفيصلية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقدم النقيب الضويحي تعازيه لذوي المتوفين، كما أعرب عن أسفه لحدوث مثل هذه الحوادث، وجدد الدعوة والتأكيد على ضرورة تركيب كواشف الدخان في المنازل.