"الترفيه" توقع اتفاقية مع أسرة ‎طلال مداح لإحياء "صوت الأرض"

وقعت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اتفاقية مع أسرة الفنان طلال مداح لإحياء ليلة "صوت الأرض" الخاصة بتكريم الراحل، وذلك بمشاركة أهم نجوم العرب.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد نوه إلى أن إحياء ليلة "صوت الأرض" سيكون مطلع فبراير.

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وأبدى عبدالله نجل الفنان طلال مداح، موافقة العائلة على دعوة رئيس الهيئة العامة للترفيه بإقامة حفل تكريم يليق بوالده، في ليلة استثنائية، يحتفي موسم الرياض بالفنان الراحل، الذي رسم مساره في خارطة الفن العربي والأغنية السعودية الأصيلة، بمشاركة أكثر من 40 فناناً وفنانة، في حفل غنائي ضخم، يقام على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

وبعنوان "ليلة صوت الأرض"، كشفت الهيئة العامة للترفيه عن التفاصيل الكاملة لأضخم ليلة فنية عربية، تكريماً وتقديراً للفنان الذي نجح بجدارة في تخليد الأغنية السعودية.

وعلى الرغم من مرور 22 عاماً على رحيل مداح، لا يزال صوته عالقاً في ذاكرة السعوديين والعرب، وهو أول فنان سعودي يدرج نمط الكوبليهات الموسيقية في أولى أغنياته: "وردك يا زارع الورد".

وتأتي هذه الليلة بعد مبادرة رئيس الهيئة السعودية للترفيه تركي آل شيخ بتغريدة أطلقها عبر حسابه على تويتر ، تضمنت دعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي للمشاركة في ليلة تكريم طلال.

وكشف الإعلان الترويجي للحفل عن أسماء النجوم المشاركين في الحفل وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وأنغام وأصالة وأحلام وبلقيس ورابح صقر وراشد الماجد وعبد الله الرويشد ونبيل شعيل ووعد ونوال الكويتية وعبد المجيد عبد الله وهاني شاكر ونجوى كرم وأصيل أبو بكر ووليد توفيق وصابر الرباعي وزينة عماد وعايض يوسف وأميمة طالب ويارا وأسماء لمنور وماجد المهندس وراشد الفارس وعبادي الجوهر وغيرهم.