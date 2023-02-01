تركي آل الشيخ يدشن منطقة "فيا رياض".. والافتتاح الرسمي منتصف فبراير

دشن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، في حفل استثنائي، منطقة "فيا رياض"، إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض التي تضم مجموعة من أفضل المطاعم، والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى فندق عالمي وسينما فريدة من نوعها، في طابع عمراني فريد.

وتتميز المنطقة التي تفتتح أبوابها رسميا في منتصف فبراير 2023 بتشكيلة متنوعة من العروض الحية وأماكن وأنماط الحياة الفاخرة، إضافة إلى توفيرها أعلى خدمات الضيافة والإقامة والرفاهية الاستثنائية لمنح الزوار تجارب مميزة ومثالية.

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ونظرا لدقة تفاصيلها الجمالية، استغرقت فترة بناء المنطقة 20 شهرا، حيث تم بناؤها على الطراز السلماني المميز بدمج متطلبات الحياة الحديثة باستحضار التراث المعماري الأصيل، في مبان ومرافق لسكان العاصمة وزوارها من داخل السعودية وخارجها.

وتوفر "فيا رياض" لعشاق الترفيه، إقامة مميزة ومليئة بعناصر الفخامة والتجارب المميزة، إضافة إلى مجموعة من قوائم الطعام القادمة من مطابخ حوض المتوسط، ومتاجر عالمية متعددة. وتقدم المنطقة الواقعة بالقرب من الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض، مساحات مصممة للراحة والاسترخاء، والاستمتاع بالمناظر والمناطق المحيطة بها، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية ومميزة.

وتنتشر في "فيا رياض" مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية، لإضفاء رونق خاص على المنطقة المكسوة بالخضرة وعناصر الجمال في مختلف زواياها ومرافقها المتنوعة.

وتحيط المنطقة مساحات خضراء متعددة المستويات، مما يجعلها واحة حضرية حقيقية، كما تعد موطنا لعدد من الأشجار القديمة التي يزيد عمرها عن 850 عاما.

ولإضفاء مزيج من الهدوء والصفاء في "فيا رياض" تنتشر بداخلها مجموعة من نوافير المياه، كما تتشابك فيها الشلالات مع بقية المناظر الطبيعية، في تدفقات مائية تنتج عنها أصوات تنتمي لبيئات الطبيعة الخالبة في أكثر مواطن العالم احتواء للمياه والأشجار.

وتضاعف المنطقة متعة زوارها بمجموعة من الخدمات التي تسهل تجربتهم، مثل خدمة صف السيارات، إضافة إلى حمل المشتريات، والمساعد الشخصي الذي يساعد على الوصول لجميع الخدمات بيسر وسهولة، إضافة إلى خدمات التوصيل التي تضمن وصول مشتريات الزوار للعناوين التي يختارونها.

وكان حفل تدشين المنطقة قد شهد حضورا استثنائيا لعدد من المسؤولين والشخصيات، من ضمنهم رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك الذي كرمه آل الشيخ نظير ما قدمه طوال مسيرته الإعلامية.