فيما تشهد موجة برد قادمة.. هذه أبرز مسميات "البرد" في السعودية

تشهد مناطق السعودية كتلة هوائية باردة خلال الأيام القادمة لتسجل درجات حرارة منخفضة دون الصفر في فصل الشتاء هذا العام، فيما يطلق السعوديون العديد من المسميات على "البرد".

ففي أيام الشتاء الحالمة ونسماتها العليلة يتداول السعوديون أسماء ارتبطت بأجواء الشتاء الباردة، والتي علق عليها الباحث والمختص في الأرصاد معاذ الأحمدي لـ"العربية.نت" بقوله: هناك اندفاع كتلة هوائية باردة تؤثر على مناطق السعودية، بسبب اضطراب المستوى العلوي Upper Level Disturbance أدى إلى ذلك مناطق واسعة تتأثر بالموجة خاصةً على المنطقة الشمالية خلال الأيام المقبلة تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة مئوية، والتي تستمر إلى صباح السبت القادم، وتشمل منطقة تبوك وضواحيها ومنطقة الجوف وضواحيها ومنطقة الحدود الشمالية عرعر طريف رفحاء ومنطقة حائل ومنطقة القصيم.

مادة اعلانية

وأبان الأحمدي أن وسط السعودية العاصمة الرياض قد يسجل 6 درجات مئوية، والمنطقة الغربية المدينة المنورة ومكة المكرمة والسواحل تتأثر بالرياح السطحية الباردة النشطة، والكتل الباردة مستمرة على السعودية حتى نهاية شهر فبراير، ثم تنتهي شدة الموجات الباردة وتقل ما يعتبر نهاية الشتاء إرصادياً ثم يبدأ الربيع إرصادياً في شهر مارس.

مسميات البرد

بينما الباحث في التاريخ عيسى الرشيدي تحدث لـ"العربية.نت" قائلاً: يطلق العديد من السعوديين مسميات على البرد والأجواء الباردة، لافتاً إلى أن أشهر هذه المسميات "فلجه وصقيع والصبا والسويداء وهرمزان وصريمة وصردة وجمدة وبرد وبريد"، فمسمى "الفلجه" عندما أتى برد شديد في السعودية وسمي عام الفلجة قبل سبعين عاما، ومازال كبار السن يحسبون به أعمارهم والوقائع التي حدثت فيه إلى وقتنا الحاضر، بينما "الصبا" هو هواء شديد البرودة يأتي من الشرق للغرب، و"الصقيع" هو البرد الذي لا هواء فيه وكأنه يخرج من باطن الأرض.

وأكمل قائلاً: من أسماء البرد "الهرمزان" وهو البرد الذي يأتي مع المطر، بينما "السويداء" هو برد مع هواء شديد البرودة وجهته من الغرب، و"صريمة" تطلق على البرد الشديد.