هذا موعد محاكمة قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي

أكد عم المبتعث المغدور به في أميركا الوليد الغريبي، أن القاتلة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأميركية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأميركية نيكول ماري روجرز (19 عاماً) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

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وذكر سعد الغريبي أن القاتلة، بحسب ما أدلت به أثناء الاستجواب، أنها طلبت منه المساعدة بنقل أغراضها، فعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.

وكانت جريمة مقتل الغريبي قد وقعت يوم الاثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.