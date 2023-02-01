"الوزراء" السعودي يؤكد ضرورة إحياء عملية السلام ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وذلك خلال جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر عرقة بالرياض، اليوم (الثلاثاء)، وتناول فيها مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، لا سيما تطورات الوضع في فلسطين.

وجدّد المجلس رفض السعودية وإدانتها لتكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

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وتابع أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين 2023، في ضوء حرصها على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي العالمي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في 2022 لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.

وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء بما شهدته «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023» من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركّزت في مجملها على مستجدات القطاع، وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسّخ مكانة البلاد الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني المبنيّ على البحوث والمعارف العلمية والصناعات البحثية.

ونوّه بما اشتمل عليه ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بالرياض؛ من تدشين بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وتوقيع 125 عقداً واتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال، وطرح أكثر من خمسة آلاف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض 200 مشروع لرواد الأعمال، والإعلان عن طرح أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية.

ووافق المجلس على اتفاقية ومذكرة تعاون بين السعودية وأوزبكستان في مجالي الطاقة والتعليم، ومذكرة تفاهم بمجال تحلية المياه بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وأخرى بين السعودية والسنغال في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وفوّض كلاً من وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب المالي بشأن التعاون في المجال، ووزير الصحة بالتباحث مع الجانب التونسي بالتعاون في المجالات الصحية، ووزير الإعلام بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تفاهم في المجال. كما فوّض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتباحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وأقر تسمية عام 2023 «عام الشعر العربي»، وتعديل الفقرة 12 من المادة الحادية عشرة من نظام إدارة المواد الكيميائية، لتصبح بالنص: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخّص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة»، وتعديل نظام العمل التطوعي، والمادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، واستمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.