"مدفأة" تودي بحياة 7 من أسرة واحدة بالسعودية.. شقيق الأب يروي

أثارت قصة وفاة أسرة مكونة من 7 أفراد بسبب حريق ناتج عن استعمال المدفأة في شمال السعودية مشاعر السعوديين، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتفاصيلها التي كان ضحيتها 6 أبناء ووالدهم، ونجاة الأم بعد نقلها للمستشفى في اللحظات الأخيرة.

وكانت اللحظات الأخيرة التي اجتمعت فيها أسرة عافت الشراري في حفل زفاف الأخ الأصغر، وبعد نهاية الحفل عادت العائلة إلى المنزل، وخلال لحظات الصباح الأولى اشتعلت النيران في المنزل، وتسبب في وفاة 7 من أفراد الأسرة، وتحول الفرح إلى حزن.

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شقيق رب الأسرة يروي اللحظات الأخيرة

في تفاصيل القصة التي سردها شاكر الشراري شقيق رب الأسرة المتوفى لـ"العربية.نت" يقول: اللحظات الأخيرة التي جمعت الأسرة بشقيقي المتوفى رحمه الله، كانت خلال استقبالنا الضيوف في حفل زفاف شقيقنا الأصغر، حيث توفي في الحادث المؤلم 6 من الأبناء وهم: يزيد وياسر ويزن ومازن ووعد وعهد، كما توفي والدهم، ونجت والدة الأطفال من الموت، وهي لا تعرف إلى الآن مصير الأسرة.

وأضاف "المصائب تحتاج إلى الصبر، وستكون عملية الدفن والصلاة عليهم في مسجد خادم الحرمين اليوم الخميس".

تحذير من وسائل التدفئة

هذه القصة المؤلمة وجدت تفاعلا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي، وتوالت الدعوات للأسرة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان، وتوالت التعازي بهذا الخطب الجلل محذرين من وسائل التدفئة التي قد تتسبب في مثل هذه القصص المؤلمة.

وكان الدفاع المدني كشف عن وفاة 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، مصرعهم في بيت واحد، في حين أصيب شخص ثامن، إثر حريق نشب فجر يوم الثلاثاء الماضي في إحدى غرف المنزل الواقع في محافظة القريات شمال السعودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن بلاغا ورد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 04:54 من فجر يوم الثلاثاء، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق.