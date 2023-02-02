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عبادي الجوهر يعزف بعود طلال مداح

بعود طلال مداح.. عبادي الجوهر يفاجئ جمهور ليلة صوت الأرض

العربية.نت - حامد القرشي
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فاجأ الفنان السعودي، عبادي الجوهر، جمهور ليلة صوت الأرض باحتفاظه بعود الفنان الراحل طلال مداح منذ 22 عاماً.

فبعد أن اعتلى خشبة المسرح قال الجوهر: "الليلة كلنا حاضرين وفاء ومحبة لصوت الأرض، وهذا التكريم الذي يليق به، واسمحوا لي أغني أغنية بالعود، بهذا العود الذي احتفظت به 22 سنة وهو عود الأستاذ طلال".

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وبتفاعل الجمهور وتصفيقه، عزف الجوهر بالعود أغنية "ماذا أقول، وقد همت فيكِ، والسحر قد فاض من عينيكِ"، وهي من كلمات فتى الشاطئ وألحان محمد عبدالوهاب.

يشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية نظمت ضمن فعاليات "تقويم الرياض"، ليلة صوت الأرض، تكريماً للفنان الراحل طلال مداح، بمشاركة أبرز نجوم الفن على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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