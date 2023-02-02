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الأمير محمد بن سلمان يستقبل وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا

ولي العهد‬⁩ السعودي ووزيرة خارجية ⁧‫فرنسا‬⁩ يستعرضان العلاقات الثنائية

العربية.نت، وكالات
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الأستاذ فهد الرويلي.

فيما حضر من الجانب الفرنسي السفير لدى المملكة لودوفيك بوي، ومديرة قسم إفريقيا والشرق الأوسط السيدة آن غيغين، ومستشار وزيرة الخارجية الفرنسية السيد برونو بيريرا دا سيلفا، ومستشارة وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة ليتيسيا بيرا.

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