فيديو مليء بالحنين.. ناقة ترحب بصاحبها بعد غيابه بسبب المرض

بمشاعر الحنين والاحتواء، عبرت ناقة لصاحبها عن شوقها وحنينها إليه بعد أن غاب عنها بسب مرضه، وظهرت الناقة في فيديو رائج عبر منصات التواصل، معبرة عن حنينها عندما رأت صاحبها بعد الغياب، لتثبت أن الوفاء ليس حصرياً على البشر.

ويظهر في الفيديو، رجل مسن داخل سيارة خاصة لنقل كبار السن بعرباتهم، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.

ناقة عرفت صاحبها الذي نشأت عنده وفارقها منذ زمان بسبب مرضه😍😍😍 pic.twitter.com/tWzHwt5piC — حمووووودي (@I6bf9EwfuaUhCs2) January 31, 2023

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ما لا نعرفه عن الإبل

وفي تفسيره لتصرف الناقة أوضح مربي الإبل محمد الدوسري لـ"العربية.نت"، أن هذا المقطع ليس غريبا على مربي الإبل وهناك تصرفات كثيرة تدل على وفاء الإبل مع أصحابها، فالإبل لها ذاكرة قوية، وتعرف صوت صاحبها لو غاب عنها فترة طويلة، كما وتعرف الأماكن التي تتنقل فيها، ومثل بعض الحيوانات الأليفة تحب من يتعامل معها بلطف، وكذلك يغضب الجمل الذكر من كل من يسيء إليه، ولا ينسى الإساءة وقد ينتقم ممن يسيء إليه.

فيما توالت ردود الأفعال حول الفيديو معبرين عن سعادتهم بمثل هذه المشاعر بين الإبل والإنسان، ووفاء هذه الحيوانات لأصحابها.

هذا، وتعد الإبل أحد المخلوقات العجيبة التي وهبها الله مزايا تختص بها عن سائر المخلوقات الحية.

وتتمتع الإبل بقدرات عجيبة في التعرف على الطريق في عتمة الليل وفي أعماق الصحراء، حيث تتمكن بفضل الله من المسير إلى الوجهة التي تنوي الذهاب إليها دون أن تتوه أو تكلّ أو تملّ.