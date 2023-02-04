فيديو لطفل في العلا.. يخطف قلوب السعوديين

بلغة واثقة، ظهر الطفل السعودي "عمر الأنصاري" في مدينة العلا، وهو يتحدث مع سياح من بولندا باللغة الانجليزية، خاطفاً إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا عليه، مطالبين بتكريمه وتشجيعه على العمل كمرشد سياحي.

وظهر "عمر" في فيديو يسأل السياح عن رأيهم في العلا، وعن سبب الزيارة وأهم الأشياء التي أعجبتهم في الموقع، فضلا عن والأماكن الهامة الأخرى التي لفتت انتباههم في المملكة.

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كما راح يستفسر منهم عن أهم ما أعجبهم في العلا والبيئة الصحراوية والمناظر الطبيعية، فضلاً عن اختلاف البيئة ما بين السعودية وغيرها من الدول.

وتبادل "عمر" أطراف الحديث مع الزوار، مؤكداً على حلمه بزيارة بريطانيا لمتابعة الكرة العالمية.

بالتزامن أثنى العديد من السعوديين على مواقع التوصل على هذا الطفل، وثقته بنفسه، فيما اعتبر آخرون أنه "مدرسة في الأخلاق، وحسن المنطق والتهذيب والأدب".

كذلك رأى البعض أنه على الرغم من صغر سنه، قدم نموذجاً يحتذى به عبر حديثه العفوي.