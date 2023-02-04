والد الوليد الغريبي تغلبه الدموع: "أراد العمل بالسعودية"

بدموع الاشتياق ولوعة الفراق، أطلّ عبدالله الغريبي، والد المبتعث السعودي الوليد الغريبي الذي قضى قتلاً في جريمة هزّت معشر المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، يروي تفاصيل جديدة.

ففي مقابلة مع "العربية"، روى الأب المكلوم ودموعه تغلبه، كيف استقبل بريداً إلكترونياً من الشرطة الأميركية، يطالبه بالتواصل مع محقق مختص بـ"قسم القتل".

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أسوأ رسالة

ووصف الأب ذو القلب المكسور بالرسالة بأنها كان أسوأ رسالة وصلته في حياته.

كما أكد أن ولده كان يطمح بعد تخرّجه أن يعود للعمل في السعودية، كاشفاً أنه وعائلته لن يعودا للولايات المتحدة أبداً بعد الجريمة التي أفقدته فلذة كبده.

إلا أنه أوضح أن زيارة له ستجري إلى هناك لحضور محاكمة القاتلة فقط.

وأتى هذه الوالد بعد أيام من جريمة قتل نجله الوليد الغريبي، على يد فتاة أميركية استدرجته بغرض السرقة.

أسرة المبتعث السعودي الوليد الغريبي ما زالت تعيش صدمة مقتله على يد فتاة أميركية.. ووالده لـ #العربية: كان يتمنى العودة سريعا للمملكة#السعودية pic.twitter.com/sEE8tXG92E — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 3, 2023

وكانت العائلة أوضحت سابقاً، أن القاتلة لطالما حاولت التقرّب من ابنها عبر فتح أحاديث معه، ولكن لم يكن هناك مجال للجلوس معه، لأنه لم يكن يخرج من غرفته في السكن، موضحة أنه اشتكى منها مراراً بالفترة الأخيرة.

محاكمة بعد أيام

يشار إلى أن محاكمة القاتلة ستبدأ يوم 13 فبراير/شباط الجاري، رغم أنها حتى الآن لم تعترف بجريمتها، ورفضت التحدث إلا من خلال محام.

في حين ذكر المحقق أن لدى الشرطة أدلة كثيرة كفيلة بأن تدينها، ومن ضمنها استخدامها لبطاقة "الوليد" في مدينة تبعد عن السكن ساعة كاملة في المنطقة التي وجدوا سيارتها بها بعد مقتله.

وقد هزّت جريمة مقتل الشاب الأوساط السعودية، وسط آمال بأن تنال القاتلة جزاءها العادل في أقرب وقت.