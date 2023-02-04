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صورة من الفيديو

فيديو مؤثر.. طلاب مدرسة في بيشة يودعون زميلهم الباكستاني

العربية.نت - نادية الفواز
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بمشاعر مليئة بالوفاء والمحبة، ودع طلاب مدرسة البشائر الابتدائية لتحفيظ القرآن في بيشة، زميلاً لهم من الجنسية الباكستانية قبل خروجه النهائي من البلاد، في حفلة نظمتها إدارة المدرسة.

وقد وثق فيديو احتفال عدد كبير من الطلاب، الذين اصطفوا على الجانبين في وداع زميلهم أحمد، بينما احتفل به المعلمون وقدموا له شهادة تقدير.

بدوره شكر أحمد القائمين على الحفل، كما وجه الشكر للمملكة العربية السعودية قائلاً: "شكراً يا السعودية".

فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع المصور، مؤكدين على أهمية هذه المشاعر بين الطلاب، في الوقت الذي قررت فيه عائلة أحمد العودة إلى وطنها بعد وفاة والده، ما دفع إدارة المدرسة إلى تنظيم حفل وداع له جبراً لخاطره.

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