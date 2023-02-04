فيديو مؤثر.. طلاب مدرسة في بيشة يودعون زميلهم الباكستاني

بمشاعر مليئة بالوفاء والمحبة، ودع طلاب مدرسة البشائر الابتدائية لتحفيظ القرآن في بيشة، زميلاً لهم من الجنسية الباكستانية قبل خروجه النهائي من البلاد، في حفلة نظمتها إدارة المدرسة.
وقد وثق فيديو احتفال عدد كبير من الطلاب، الذين اصطفوا على الجانبين في وداع زميلهم أحمد، بينما احتفل به المعلمون وقدموا له شهادة تقدير.
إنسانيّون نحن..— ابتدائية وتحفيظ البشائر (@moe_Bia_07_0026) February 1, 2023
هكذا هم طاقم مدرستنا(هيئة تدريس وطلاب)
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هنا وداع أحمد لإبننا أحمد من الجالية الباكستانية، حيث يغادر بلادنا #السعودية إلى بلاده #باكستان .#مكتب_تعليم_البشائر #تعليم_بيشة #التوجيه_الطلابي pic.twitter.com/5iE5JrwSPy
بدوره شكر أحمد القائمين على الحفل، كما وجه الشكر للمملكة العربية السعودية قائلاً: "شكراً يا السعودية".
فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع المصور، مؤكدين على أهمية هذه المشاعر بين الطلاب، في الوقت الذي قررت فيه عائلة أحمد العودة إلى وطنها بعد وفاة والده، ما دفع إدارة المدرسة إلى تنظيم حفل وداع له جبراً لخاطره.
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