العثور على مفقودة خميس مشيط.. بعد 3 أشهر من غيابها

بكلمات ملؤها التفاؤل والسعادة، عبرت والدة مفقودة خميس مشيط عن سعادتها الغامرة، وأعلنت العثور على ابنتها "لينا" بعد 3 أشهر من فقدانها.

وفي التفاصيل التي سردتها والدة الطفلة لـ"العربية.نت" قالت: لقد أعيتني الحيل وأنا أحاول الوصول إليها، حيث فوجئت بأكثر من 7 اتصالات على جوالها من رقم غريب"، وبعد التواصل مع الرقم كان الاتصال من الجهات الأمنية، والتي أبلغتها بالعثور على ابنتها، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية تم إعادتها إلى أبها، وإجراء الكشف الطبي عليها، وظهر أنها سليمة ولله الحمد وأنها تعاني فقط من سوء التغذية.

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وأضافت أن "الطفلة كانت في حالة نفسية سيئة وترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها عندما ذهبت لأداء الامتحان في آخر لقاء لها".

وتابعت الأم قائلة إن الطفلة الآن تلقى الرعاية الطبية والأسرية والمتابعة من مستشفى الصحة النفسية بأبها، "وأتقدم بالشكر لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وللجهات الأمنية التي قامت بدور كبير في العثور عليها، وكذلك الشكر لرواد التواصل الاجتماعي للدعم الكبير في العثور عليها والتفاعل الكبير مع قصة ابنتي"

وأكد موسى الفيفي عبر حسابه في موقع "تويتر" العثور على المفقودة لينا محمد.. ولاقى نبأ العثور عليها تفاعلا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن سعادتهم بعودتها إلى أسرتها بصحة وعافية.

تفاصيل اختفائها

وروت والدة "لينا" في حوار سابق تفاصيل يوم اختفائها، مشيرة إلى أن الطفلة ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات انتظرت الأم لاستلامها، وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان ولكن دون جدوى.

وسردت والدة لينا حالة "لينا" خلال الأيام الأخيرة: "كانت تعاني من حالة ضيق واكتئاب بسبب عدم قدرتها على الانضباط في الدوام، كما هو الحال مع قريناتها، وكان سبب تحويلها للدراسة المنزلية هو أن عمرها العقلي لا يوازي عمرها الزمني، فعمرها الزمني 13 عاماُ، والعمر العقلي 7 سنوات، مضيفة أن لدى ابنتها مشكلة في التخاطب".