الخارجية السعودية: نتابع عن كثب مجريات زلزال تركيا وسوريا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تضامن المملكة ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، جراء الزلزال المدمر الذي ضـرب أراضي الدولتين صباح اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان أن السعودية تابعت عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات.

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وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. ولا توجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى، حيث إن الأعداد في ازدياد مستمر.